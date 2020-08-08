Назван самый бодрящий кофе

Москва, 8 августа. Новый вид кофе — нитрокофе – стремительно набирает популярность во всем мире. Кофейный блогер Ольга Игнатьева рассказала, в чем особенность нового напитка.

Для приготовления напитка используется кофе холодного заваривания. После того, как он настоится, кофе насыщают азотом. Для этого используется оборудование, как в пивной промышленности.

Популярность нитрокофе принесли не только его вкусовые характеристики, но и особая структура. Благодаря насыщению азотом, кофе имеет бархатистую текстуру, напоминающую темное пиво.

«Когда его разливают в стаканы, то у него появляется небольшая «лавина» внутри стакана. Еще азот придает напитку сладость и сливочность, из-за чего его довольно приятно пить», — рассказала Игнатьева в интервью радио Sputnik.

Нитрокофе ― самый бодрящий вид, он содержит высокую концентрацию кофеина, поэтому его не стоит пить вечером перед сном. Эксперт рекомендовала ограничиться небольшое порцией нитрокофе – до 200 миллилитров.

«Утром пить можно, но я бы рекомендовала ограничиться небольшой порцией этого напитка. Если тебя потряхивает от кофеина, то это не очень комфортное состояние», – подытожила эксперт.

Нитрокофе противопоказан людям с проблемами с сердцем и слабой нервной системой. Потребление кофе может вызывать беспокойство, аритмию, головные боли и высокое кровяное давление.

Ранее телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, из каких чашек вкуснее пить кофе. Высоцкая призналась, что не считает обязательными маленькие чашечки для кофе. Кофе с молоком ведущая предпочитает пить из крупной посуды. Однако в ее коллекции есть место и маленьким чашкам под эспрессо.