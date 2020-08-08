Гинцбург назвал единственный способ облегчить состояние пациента с COVID-19

Москва, 8 августа. Только антитела, которые вводят пациентам внутривенно, могут облегчить состояние человека с коронавирусной инфекцией. Любые другие манипуляции — «как мертвому припарки». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в некоторых СМИ утверждалось, что помочь пациентам с коронавирусом почувствовать себя лучше может высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в вине, арахисе, какао.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу», – рассказал Гинцбург.

Медик имеет в виду антитела в виде плазмы или вакцины моноклональных антител, которые воздействуют на определенные поверхностные структуры коронавируса. По словам Гинцбурга, вакцина дает профилактический эффект, а антитела играют терапевтическую роль в борьбе с опасной инфекцией.

«Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые», – пояснил ученый.

Он подчеркнул, что антитела помогут заблокировать вирус, добавив, что сегодня их вводят только внутривенно с помощью капельницы.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины против COVID-19. Речь идет о повышении температуры, стабилизировать которую «поможет парацетамол», передает «Царьград».