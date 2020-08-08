Автоэксперт рассказал, как грамотно пользоваться климат-контролем

Москва, 8 августа. Покупатели автомобилей с климат-контролем зачастую не понимают, как пользоваться этим устройством, рассказал главный редактор журнал «Авторевю» Леонид Голованов.

По словам эксперта, в большинстве современных автомобилей используются не кондиционеры с ручным управлением, а автоматические системы климат-контроля. Однако устройства могут быть разными: в автомобиле может быть установлен двухфазный или многозонный климат-контроль.

«Проверить очень просто – можно выставить 17 градусов тепла у водителя и 23 градуса у пассажира, поехать и посмотреть, будет ли разница температур. У европейских брендов система климат-контроля работает лучше, чем у японских или корейских. Хотя бывают и исключения», – рассказал Голованов в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт рекомендовал прежде всего после покупки машины включить кнопку auto и попробовать поездить с ней, ничего не трогая. В машине с хорошим климат-контролем не должно быть ни жарко, ни холодно, ни душно.

Голованов рассказал, почему некоторые автомобилисты не пользуются климат-контролем, а продолжают вручную настраивать систему. По мнению эксперта, либо климат-контроль действительно плох, либо человек не знает, как пользоваться или не доверяет автоматике.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто назвал проблему бесплатных трасс в России. По его мнению, на многих автомобильных трассах в России не установлена одинаковая максимальная скорость, что только раздражает водителей и приводит к авариям.