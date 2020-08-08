Названы опасные последствия отказа от ужина

Москва, 8 августа. Некоторые люди убеждены, что отказ от ужина помогает похудеть. Однако далеко не все сторонники данной теории знают, что такой подход зачастую дает противоположный эффект. Об этом пишет издание Sohu.

Отмечается, что люди, которые постоянно отказываются от ужина, впоследствии незаметно набирают лишние килограммы. Они пропускают вечерний прием пищи с уверенностью, что таким образом они на треть снижают количество калорий. Специалисты говорят, что при таком подходе можно добиться незначительного снижения веса, однако большую часть сброшенных килограммов будет занимать вода. Спустя время вернется не только прежний вес, но и парочка новых килограммов.

Подчеркивается, что отказ от ужина или кратковременные низкокалорийные диеты способствуют активному выведению жидкости из организма.

«Вода составляет 70% от общей массы нашего тела. Таким образом, потеря жидкости, естественно, создаст иллюзию того, что вы сбросили несколько килограммов», — говорится в публикации.

Спустя несколько дней, когда вы вернетесь к привычному для себя питанию, выведенная жидкость вернется обратно в организм. Эксперты назвали главную опасность такого похудения. Она заключается в том, что вы можете потерять не только воду, но и мышечную массу. Это может привести к замедлению метаболизма, после чего появится ощущение, что вы набираете вес даже от воды.

«Отказ от ужина, равно как и диеты с низким содержанием жиров, углеводов и других веществ, не только не эффективны для похудения, но и могут привести к физическому истощению», — предупреждают о последствиях специалисты.

Подчеркивается, что эффективная диета, которая не нанесет ущерб вашему организму, заключается в ежедневном контроле потребленных калорий. Рацион должен быть сбалансированным. При соблюдении такого вида питания, вес будет убывать не очень быстро, но систематически и без рисков, передает infox.ru.