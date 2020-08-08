Критик Соседов жестко высказался об отношениях Бабкиной с молодым мужем

Москва, 8 августа. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов резко высказался об отношениях в звездных парах. По его словам, мало кто из знаменитостей действительно счастлив.

Соседов уверен, что в шоу-бизнесе нет счастливых пар. Критик прошелся по отношениям исполнительницы народной песни Надежды Бабкиной и ее молодого возлюбленного Евгения Гора. Артистка на 30 лет старше своего избранника.

«Что же касается Пугачевой и Галкина, то это «сплошная клоунада», а Надежда Бабкина и Евгений Гор счастливы? Это же вообще «курам на смех!» — заявил Соседов.

При этом критик признался, что знает как минимум три счастливых союза. По его мнению, по-настоящему в браке была счастлива София Ротару. Певица жила с супругом Анатолием Евдокименко душа в душу. Но, к сожалению, смерть их разлучила.

Бабкина и Гор живут в гражданском браке уже 17 лет. Музыкант младше своей возлюбленной на 30 лет. Ранее певица рассказала, что они обсуждали идею завести общих детей, но отказались от нее.

Кроме того, Бабкина объяснила, почему до сих пор не заключила брак с Гором. Певица призналась, что супруг делал ей предложение много лет назад, но она отказалась.