В ФРГ сочли угрозы США из-за СП-2 объявлением экономической войны

Берлин, 8 августа. Письмо американских сенаторов с угрозой ввести санкции против немецкого порта из-за «Северного потока — 2» сродни объявлению «экономической войны», считает депутат бундестага от партии «Союз 90 / Зеленые», бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин.

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского Союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа», — заявил Триттин в комментарии агентству dpa.

По словам депутата, компании, задействованные в строительстве «Северного потока — 2», нуждаются в защите от «вашингтонских методов Дикого Запада».

Триттин призвал Германию и ЕС дать США решительный ответ. По его мнению, меры могут затронуть американский сланцевый газ.

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом Мукран. В послании сенаторов отмечается, что оказание логистической поддержки строителям российского газопровода «Северный поток — 2» подвергает порт Мукран угрозе санкций со стороны США.

Глава комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что угрозы США немецкому порту из-за «Северного потока — 2» требуют жестких ответных мер со стороны правительства Германии.