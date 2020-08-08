Чиновники высказались о снижении допустимого превышения скорости до 10 км/ч

Москва, 8 августа. Спор о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час обсуждается уже более года. Однако до сих пор единого мнения на этот счет так и нет.

Глава ГИБДД Михаил Черников считает, что допустимое превышение скорости не должно превышать 5-6 километров в час. По его словам, водители стали воспринимать допустимую скорость как +20 к той, что определена дорожными знаками.

Заместитель председателя правительства с 2018 по 2020 год Максим Акимов разделил мнение Черникова. Он отметил, что точность приборов в автомобиле и камер позволяет определять скорость с минимальной погрешностью.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов поддержал инициативу и призвал распространить ее на все города. По его словам, в Москве есть улицы, где при ограничениях в 50 километров в час водители едут 70.

Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, отмечал, что разницу в 10 километров в час сложно уловить в автомобиле.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», — сказал Медведев.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский высказался против нововведений. По его словам, нельзя постоянно менять законодательство. Он отметил, что предложение не продиктовано заботой о безопасности на дорогах.