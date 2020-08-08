Диетолог назвала безопасную норму пива

Москва, 8 августа. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала допустимую дневную норму пива, которая будет полезная организму.

«Триста миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной», — рассказала врач в комментарии «Вечерней Москве».

Соломатина не рекомендовала пить пиво на голодный желудок, поскольку это может вызвать спазмы в желудке. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение нефильтрованному пиву и выбирать напиток из натуральных продуктов.

Запрещено потреблять пиво беременным и кормящим. Кроме того, пиво не рекомендуется людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам.

Соломатина предупредила, что вред здоровью может нанести даже безалкогольное пиво.

«Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа», — отметила она.

Диетолог назвала распитие безалкогольного пива прямым путем к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса.

Ранее канадские ученые из Университета Лаваля назвали алкогольный напиток для облегчения COVID-19. Они выяснили, что антиоксидант ресвератрол, содержащийся в вине, способен облегчить течение коронавирусной инфекции.