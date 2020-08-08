Названы самые популярные профессии для подработки

Москва, 8 августа. Эксперты Института прогрессивного образования назвали сферы и профессии, представителям которых проще всего найти подработку.

Лидирующие позиции в рейтинге заняла сфера электронной торговли. Чаще всего работодатели ищут операторов колл-центра, онлайн-консультантов, администраторов, мерчандайзеров и менеджеров онлайн-магазинов. Также быстро найти работу могут провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

Еще одной популярной для подработки сферой стало онлайн-образование. На рынке востребованы репетиторы, аналитики, контент-менеджеры, менеджеры по продажам и продвижению, составители рефератов и курсовых, пишет RT.

Также в список востребованных профессий попали курьеры, грузчики, менеджеры, кладовщики, водители и таксисты. На фоне коронавируса возрос спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений. Быстро получить работу могут уборщики и дезинфекторы. Кроме того, в список популярных для подработки вакансий попали строители, ремонтники, работники коммунальных служб, няни.

«Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения», — подытожила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее врач-психотерапевт Алексей Магалиф дал советы по борьбе со стрессом на работе. Он отметил, что практически при любой работе человек так или иначе сталкивается со стрессом. Это пагубно отражается на работоспособности сотрудника. У кого-то стресс является хроническим состоянием нервной системы.