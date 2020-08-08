Эксперт объяснил, как распознать мошенника в частных объявлениях

Москва, 8 августа. Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, как распознать мошенника в сервисах частных объявлений.

По словам эксперта, особенно на таких ресурсах распространены мошенничество с доставкой и с банковскими картами. У жертв есть шанс вернуть свои деньги, но с точки зрения уголовного права обманы на электронных площадках тяжело доказать.

Редин отметил, что мошенничество с доставкой для покупателя просто осуществить, а так как речь идет о небольших суммах, многие пострадавшие не обращаются в полицию.

В качестве примера он привел предложения интересного товара по низкой цене. Клиенту предлагают передать товар в назначенное время, но встреча срывается. Мошенник советует воспользоваться службой сторонней доставки и произвести оплату посредством перевода на карту после проверки покупки. После этого к жертве обращаются еще раз с просьбой перевести 300-400 рублей на курьера. Затем связь со злоумышленником обрывается.

Также существуют схемы обмана с использованием банковских карт. Злоумышленники откликаются на объявление о продаже и просят сообщить код CVV карты, ее номер и срок действия, якобы чтобы проверить, не мошенник ли продавец. После обещания перечислить деньги за товар, диалог закрывается.

«Многие не видят подвоха — вы продаете ненужную вам вещь, у вас ее покупают, и вот-вот переведут вам деньги на карту, на самом же деле, деньги переведут не вам, а от вас, и произойдет это очень быстро», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Также мошенники просят продавца для приема платежа через онлайн-банкинг вставить карточку в банкомат. Владелец карты передает через интернет данные карты или действительно получает платеж и высылает звонившему фото квитанции. В обоих случаях съем денег со счета происходит моментально.