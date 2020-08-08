Трамп заявил, что его переизбрания на второй срок не хотят Россия и Китай

Вашингтон, 8 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания, потому что «никто не был так суров» с Москвой, как он. Мнением американский лидер поделился в ходе пресс-конференции.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту (президента США), это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией как я», — цитирует главу Белого дома газета «Известия».

Среди его достижений, которые, якобы не нравятся России, Трамп назвал повышение расходов на НАТО, укрепление вооруженных сил и санкции против российских газопроводов.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что его переизбрания также не хочет Китай .

Ранее телекомпания CNN сообщила, что решение вывести часть американских военных из ФРГ стало «последним подарком» Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.