Пригожин прокомментировал отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Москва, 8 августа. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские звезды отказались от выступлений на запланированных на канун президентских выборов в Белоруссии концертах, так как не хотят участвовать в «предвыборной кампании».

«Российские артисты, наверное, не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива», — заявил продюсер.

Пригожин отметил, что относится к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко с уважением, но происходящее в республике является «внутренним делом другого государства». По мнению продюсера, вопрос заключается не в деньгах, а том, что «люди не хотят ничего общего иметь с политикой».

Пригожин также напомнил, что артисты «голодны до выступлений» из-за отмены многих концертов. В то же время он считает правильным решением отказ от участия в праздничном концерте.

«Если бы это были бы кассовые концерты, где люди приходят, покупают билеты, наверное, это было бы здорово, а участвовать в выборах как-то не очень, мне кажется, правильно. Особенно сейчас», — заявил Пригожин РИА Новости.

Продюсер признался, что 6 августа приглашение поступило и ему с Валерией. Отказ от поездки Пригожин, среди прочего, объяснил тем, что «коронавирус не отступил», а на подобные мероприятия приходят «сотни тысяч людей».

В нескольких городах Белоруссии на 8 августа запланирован ряд концертов с участием звезд местной и зарубежной эстрады. Но за несколько дней до них многие артисты отказались от выступлений. Среди таких артистов оказались Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и другие исполнители из России.