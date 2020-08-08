Вильфанд предупредил о похолодании в центральных регионах России

Москва, 8 августа. В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) температура воздуха со среды следующей недели понизится до 15-20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, особенно ощутимым похолодание будет в Москве. В среду и четверг в столице максимальная температура воздуха прогнозируется на уровне 15-18 градусов.

Температурный фон в ЦФО окажется ниже климатической нормы на 2,5-3 градуса. По словам метеоролога, с похолоданием придут кратковременные дожди и облачность. Потепления в ближайшее время не ожидается, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщал, что, несмотря на народные поверья, комфортная для купания температура воды сохраняется в российских водоемах и после Дня Ильи Пророка.