В ПФР назвали условия для досрочного выхода на пенсию многодетных мам

Москва, 8 августа. В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили условия для досрочного выхода на пенсию многодетных мам. Соответствующее сообщение публикует пресс-служба организации.

После вступления в прошлом году в силу в России нового пенсионного закона список имеющих право на досрочный выход на пенсию многодетных мам расширился.

Мамы троих детей смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых, как и раньше — в 50 лет.

Чтобы выйти на пенсию досрочно, многодетным матерям нужно иметь 15 лет страхового стажа, воспитать детей до восьмилетнего возраста и заработать в общей сложности не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно, что Ряд российских пенсионеров получит новые выплаты до 14 августа. Речь идет о гражданах 65 лет и старше, оформивших больничный лист до 30 апреля 2020 года в соответствии с временными правилами, введенными в России в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсий в августе. Это работающие пенсионеры, которым с августа ежемесячно будут прибавлять к пенсии сумму, не превышающую стоимость трех пенсионных баллов (около трехсот рублей). Прибавку получат до 15 миллионов россиян.

Кроме того, в августе будет проиндексирована накопительная часть пенсии гражданам, которые участвуют в этой программе (около 80 тысяч человек), и участникам государственной программы софинансирования пенсионных накоплений (около 32 тысяч человек).