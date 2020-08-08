В «Талибане» опровергли сообщения о «сговоре» с Россией

Москва, 8 августа. Представитель политического офиса «Талибана»1 (движение запрещено на территории РФ) Сухейль Шахин назвал утверждения о том, что Россия якобы подкупила боевиков радикального движения, частью развернутой противниками мирного процесса в Афганистане кампании.

По его словам, «безосновательные» заявления переданы некоторым журналистам из США и ряда европейских стран кабульским департаментом нацбезопасности.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», — цитирует Шахина РИА Новости.

Американская газета The New York Times 26 июня со ссылкой на анонимные источники в американской разведке опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

В МИД России назвали публикацию вбросом. Президент США Дональд Трамп назвал текст NYT «очередной заказухой».

1 Организация запрещена на территории РФ.