Никита Джигурда назвал Крым «украинским»

Москва, 8 августа. Актер Никита Джигурда назвал Крым «юридически украинским», а фактически — российским. Свою позицию по острому вопросу шоумен обозначил в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция», — сказал Джигурда.

Артист также заявил, что ему якобы неоднократно предлагали приглашения на политические программы и «зеленый свет» в шоу-бизнесе в обмен на признание полуострова российским.

Джигурда подчеркнул, что гордится украинским гражданством, и заявил, что за отказ от паспорта Украины ему якобы предлагали российское гражданство.

Ранее о Крыме невольно высказалась известная под псевдонимом Глюкоза российская певица Наталья Ионова. На пограничном контроле в киевском аэропорту Борисполь сотрудники пограничной службы поинтересовались у знаменитости, как она относится к «оккупации Крыма». Глюкоза пыталась сумбурно объяснить, что не имеет к таким вопросам никакого отношения, позже назвав Крым украинским.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.

Несмотря на это, Украина регулярно поднимает вопрос о «возвращении» Крыма, рассматривая даже вариант силового захвата. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не станет «ценой» мира в Донбассе, однако признал, что Киев в ближайшее время не сможет «вернуть» себе регион.