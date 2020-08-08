Россияне могут получить 3,7 тыс. рублей к 1 сентября

Москва, 8 августа. Часть российских семей может оформить новую денежную выплату для подготовки детей к школе, обратившись в местные многофункциональные центры (МФЦ).

Дополнительную финансовую помощь от государства перед 1 сентября могут получить многие россияне в различных регионах страны. О введении такой выплаты, например, объявило на днях руководство Ямало-Ненецкого автономного округа. Единовременную денежную выплату там смогут получить на каждого школьника многодетные семьи. Размер выплаты превысит 3,7 тыс. рублей.

Подобные выплаты предусмотрены и в других регионах России.

«В ряде регионов предоставляется выплата на покупку школьной формы. Такая мера поддержки есть, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что получить выплату могут не все семьи. Льготы предоставляются на региональном уровне, условия их получения могут различаться. Как правило, поддержку оказывают многодетным или малоимущим семьям», — цитирует юриста Европейской юридической службы Сергея Болотина Life.

Ранее газета «Известия» сообщила, что правительство упростило порядок оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

С ноября не нужно будет предоставлять документы об алиментах. Теперь госорганы будут получать информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Выплаты были введены с января текущего года, выдача средств началась 1 июня. Пособие могут получить семьи с низкими доходами.