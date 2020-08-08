Эксперт рассказал, как утихомирить шумных соседей правовыми способами

Москва, 8 августа. Руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс, адвокат Дмитрий Томко рассказал, как правовыми способами утихомирить слишком шумных соседей.

По словам специалиста, сперва необходимо определиться с характером шума и понять, в какой надзорный орган следует обращаться для «оперативного и компетентного реагирования на жалобы».

Шум от строительных работ, к примеру, в большей части относится к подведомственности органов муниципального жилищного контроля или государственного жилищного надзора. Антисоциальные соседи с руганью и пьянками входят в поднадзорность полиции. Вопросы с шумом от большого количества домашних животных находятся в компетенции государственного ветеринарного надзора, Роспотребнадзора и государственного жилищного надзора.

Томко отметил, что прямой, касающейся санкций за нарушения тишины, нормы в КоАП РФ нет. Их в своем законодательстве об административных правонарушениях прописывает каждый субъект федерации. Также каждый регион должен определиться с тем, какие органы власти должны выявлять и пресекать нарушения.

«Важно помнить, что не имеет значение, сколько лиц подпишет жалобу на соседа — достаточно и одного заявителя, поскольку законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан устанавливает право подать жалобу через интернет-приемные соответствующих органов власти», — сообщил агентству «Прайм» Томко.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что сроки вступления в силу новой редакции КоАП РФ и его процессуальной части могут сдвинуться на полгода или на год. Информацию изданию подтвердили в комитете ГД по госстроительству.