Семь важных для российских автолюбителей нововведений вступят в силу осенью

Москва, 8 августа. Пересмотр тарифов ОСАГО, новые скоростные лимиты на трассах и другие важные для российских автолюбителей нововведения вступают в силу ближайшей осенью. Всего специалисты насчитали семь новшеств, которые серьезно повлияют на жизнь автомобилистов в России.

В конце августа вступят в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки расширяется еще на 10% (до 30% в обе стороны). Минимальный и максимальный размеры базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей соответственно. Страховщики также смогут рассчитывать индивидуальный тариф исходя из ряда факторов, включая тип и возраст автомобиля, наличие грубых нарушений ПДД, наличие детей и семейное положение.

После 30 сентября для получения полиса ОСАГО снова потребуется получать диагностическую карту. Временная отмена техосмотра была связана с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.

Осенью ждут изменения паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (ПТС и СТС). Документы внешне почти не изменятся, но будут содержать больше информации.

Повышенные летние тарифы на платных участках магистралей М11, М3 и М4 компании «Автодор» будут действовать до 31 октября. К осени также должен решиться вопрос об увеличении до 130 км/ч скоростного лимита на оборудованных платных трассах.

Новые приборы получат сотрудники ГИБДД. С их помощью автоинспекторы смогут проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию нарушающих нормы автомобилей. Пока новая техника досталась сотрудникам полиции Хакасии, но она появится и в других регионах в перспективе.

Кроме того в Москве к осени закончат основные работы по изменению разметки. Они коснутся всего Садового кольца, а также некоторых отрезков Третьего транспортного кольца.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Госдуме разработали проект закона, который предусматривает обновление правил электронного документооборота в рамках страхового дела. Поправки призваны упростить процесс урегулирования убытков по ОСАГО.