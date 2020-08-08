Россияне могут получить дополнительную выплату к 1 сентября

Москва, 8 августа. Родители первоклашек могут получить денежную выплату перед 1 сентября. Деньги на подготовку детей к школе могут предоставить родителям их работодатели. Об этом сообщила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Петрикова напомнила, что кроме помощи от государства, существует возможность получить дополнительную выплату от работодателя.

«Претендовать на нее могут только те, кто официально трудоустроен. Этот вид помощи — право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут ее как согласовать, так и отказать — на усмотрение руководителя предприятия», — уточнила она в беседе с порталом Life.

Чтобы получить финансовую помощь от работодателя, нужно написать заявление, в котором сообщить про обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в поддержке. Если работодатель примет положительное решение, то он может поддержать сотрудника, выплатив премию, предоставив субсидию или помощь в натуральном выражении, например, приобретет школьную форму.

Размер помощи в разных организациях разнится, но всегда остается на усмотрение работодателя. Обычно речь идет о сумме не более 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новую меру поддержки для семей с детьми готовит Минтруд РФ перед 1 сентября. Очередные выплаты будут начислены родителям в августе для помощи в подготовке школьников к новому учебному году — покупке канцтоваров, обуви и одежды.

Рассчитывать на такую выплату могут россияне, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Например, если один либо оба родителя потеряли работу. Пока точные условия, а также размер «школьной» помощи не определен — министерство еще ведет работу над законопроектом.