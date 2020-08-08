«Нафтогаз» поблагодарил сенаторов США за угрозы в адрес СП — 2

Киев, 8 августа. Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила сенаторов США, которые направили в адрес оператора порта в городе Засниц (Германия) письмо с угрозами из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП — 2). Соответствующее сообщение корпорация разместила на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Три члена американского сената ранее адресовали оператору порта Мукран на острове Рюген — компании Sassnitz GmbH послание, в котором говорится о готовящихся властями США санкциях против участвующих в поддержке строительства газопровода компаний. В обращении, в частности, указано, что порту Засница грозит «финансовое разрушение» в случае продолжения работ.

«Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию», — говорится в сообщении.

Между тем Восточный комитет немецкой экономики призвал власти Германии и Еврокомиссию отреагировать на письмо американских сенаторов о санкциях из-за газопровода «Северный поток – 2» в отношении порта Мукран, сообщила в пятницу со ссылкой на сайт организации газета «Известия». В комитете, в том числе, считают, что ФРГ и Евросоюзу пора единогласно выступить против американской санкционной политики и выработать контрмеры.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Против его реализации выступают США и некоторые европейские страны. Германия и большая часть государств Евросоюза поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода.

В июне в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.