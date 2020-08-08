Появилось видео с места автокатастрофы в Индии

Нью-Дели, 8 августа. В Сети опубликовано видео с места авиакатастрофы самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде.

На кадрах видно, как работают спасатели. Самолет обильно поливают водой, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Инцидент произошел в пятницу. Самолет Air India выкатился за пределы ВВП и разломился на две части. Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 20 человек. Погибли оба пилота. Всего на борту находились 174 пассажира (из них 10 маленьких детей), два пилота и пять бортпроводников.

По последним данным, россиян на воздушном судне не было.