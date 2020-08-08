В Госдуме призвали сделать «детские» выплаты в 10 тыс. постоянными

Москва, 8 августа. Российским семьям нужно выплачивать детское пособие в размере 10 тыс. рублей на постоянной основе. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

«По итогам второго квартала в российской экономике сложилась трудная ситуация и семьи с детьми нуждаются в поддержке государства. Выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, и распространить ее нужно на детей до 18 лет», — цитирует ИА REGNUM Миронова.

Парламентарий отметил, что летом возросли тарифы ЖКХ, а рост цен на школьные принадлежности превысил 50%. По мнению Миронова, предыдущие детские выплаты оказались «съедены» ростом цен.

Напомним, россияне с детьми от трех до 16 лет получили единовременную выплату в десять тысяч рублей в июне. В июле ее получили граждане, воспитывающие детей от рождения до 16 лет. Таким образом, для граждан с детьми от трех до 16 лет эта выплата стала уже второй. Однако и родители малышей получили значительную помощь: им в течение трех месяцев — апреля, мая и июня — выплачивалось по пять тысяч рублей на каждого ребенка (то есть выплата составила 15 тысяч рублей).

Вопрос о продолжении выплаты в 10 тыс. рублей в августе широко обсуждается. Были созданы петиции, призывающие произвести такие выплаты, соответствующие законопроекты ждут рассмотрения в Госдуме. Однако будут ли приняты такие решения, пока неизвестно.