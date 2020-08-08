Экономисты рассказали, как увеличить пенсии в РФ до европейского уровня

Москва, 8 августа. Экономисты уверены, что у Пенсионного фонда РФ есть потенциал для увеличения пенсий до европейского уровня. Однако для этого необходимо двигаться в сторону развития накопительной пенсии.

Ранее были озвучены результаты исследования «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. 80% респондентов отметили, что стремятся продолжать трудиться на пенсии, чтобы не терять доходы. При этом 31% опрошенных указали, что, если бы им самим предложили выбрать возраст для ухода на заслуженный отдых, то они хотели бы выйти на пенсию до 55 лет. 69% опрошенных указали, что не хотели бы выходить на пенсию так рано.

«Эффективность пенсионной системы измеряется в динамике показателя коэффициента замещения — это соотношение средней пенсии к средней зарплате. В последнее время в России он уменьшается. В нулевые показатель доходил до 40% — это минимальный стандарт по международным правилам, «на троечку». Подозреваю, что следующая статистика покажет примерно 30%. В Европе средний коэффициент замещения составляет 70%», — рассказал URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Почти половину коэффициента в Европе составляет накопительная пенсия, вторая часть — вклад государства. Принципиальное отличие российских пенсий в том, что «пенсионное обеспечение связано лишь со страховыми государственными пенсиями».

Экономист Константин Селянин считает, что государство должно полностью обеспечивать пенсионеров, которые исправно платили налоги пока работали.

«Чтобы на это хватило денежных средств, стоит увеличить налогооблагаемую базу (создавать больше рабочих мест и условий для предпринимателей), пересмотреть расходы бюджета и серьезно заняться пенсионной реформой», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ряд российских пенсионеров может рассчитывать на новую выплату, которая поступит им на карты до 14 августа. Речь идет о гражданах от 65 лет, оформивших больничный лист до 30 апреля 2020 года в соответствии с временными правилами, введенными в России в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсий в августе. Это работающие пенсионеры, которым с августа ежемесячно будут прибавлять к пенсии сумму, не превышающую стоимость трех пенсионных баллов (около трехсот рублей). Прибавку получат до 15 миллионов россиян. Также в августе будет проиндексирована накопительная часть пенсии гражданам, которые участвуют в этой программе (около 80 тыс. человек), и участникам государственной программы софинансирования пенсионных накоплений (около 32 тыс. человек).