Грымов пристыдил Ефремова за отказ признать вину в смертельном ДТП

Москва, 8 августа. Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП.

«Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю», — заявил Грымов в беседе с НСН.

Режиссер подчеркнул, что забывать о семье погибшего Сергея Захарова нельзя. По его мнению, последние решения адвокатов «не красят, а уничтожают Михаила Ефремова».

«Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — добавил он.

В среду стартовал судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Артист отказался признавать свою вину. По его словам, он не помнит события того рокового дня.

На следующий день во время заседания были просмотрены записи с момента аварии. Ефремов отметил, что узнает себя «с трудом», а после добавил, что он – мистер Хайд.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.