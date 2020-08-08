Экономист рассказал, когда увеличатся пенсии в России

Москва, 8 августа. Решить проблему низких пенсий системно можно через повышение зарплат, но эффект будет виден минимум через 15 лет, сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее были озвучены результаты исследования «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. 80% респондентов отметили, что стремятся продолжать трудиться на пенсии, чтобы не терять доходы. При этом 31% опрошенных указали, что, если бы им самим предложили выбрать возраст для ухода на заслуженный отдых, то они хотели бы выйти на пенсию до 55 лет. 69% опрошенных указали, что не хотели бы выходить на пенсию так рано.

Сафонов отметил в беседе с РИА Новости, что при повышении пенсионного возраста было решено ввести ускоренную индексацию пенсий: ежегодно размер выплат повышается на тысячу рублей.

«Средний уровень пенсий чуть отличается от прожиточного минимума пенсионера. Понятно, что этого недостаточно для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Отсюда их стремление к тому, чтобы в максимальной степени пытаться работать», — выразил мнение эксперт.

По его словам, отношение к пенсии в России не изменится, пока сохранится низкая модальная зарплата. Накопить дополнительные средства с низкой зарплатой также невозможно.

Чтобы решить вопрос с низкими пенсиями системно, по словам эксперта, нужно повышать зарплаты. Однако при этом мгновенного ответа пенсионной системы не будет. Это связано с тем, что пенсионный стаж формируется на протяжении 30 лет. А значит первые «отголоски» изменений можно будет увидеть «лет так через 15 минимум».

Ранее СМИ сообщили, как в России будут выплачивать пенсии и пособия после перехода на карты «Мир» с 1 октября. Получающим деньги на почте пенсионерам не придется оформлять карту «Мир». Для них продолжит действовать прежняя схема выплаты пенсии. Если пенсионер продолжит пользоваться иным платежным инструментом, например, Visa или MasterCard, ему деньги будут перечислять на спецсчет. Пенсионеры, в этом случае, смогут забрать пенсии наличными в кредитном учреждении.

В то же время переход на получение выплат на карту «Мир» на их сроки никак не повлияет. Пенсионер будет получать деньги в привычную дату. При оформлении карты «Мир» в связи с заменой по истечении срока действия предыдущей, номер счета останется тем же. В этом случае уведомлять ПФР нет необходимости.