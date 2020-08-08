Глюкозу затравили в Сети за слова об «украинском Крыме»

Москва, 8 августа. Пользователи Сети подвергли критике российскую певицу Наталью Ионову, более известную как Глюкозу, после опубликованного видео, на котором она говорит, что «Крым украинский».

Ранее стало известно, что Глюкозе на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма после 2014 года. Украинские пограничники опубликовали видео, на котором спросили Ионову об ее отношении к возвращению Крыма в состав РФ. Певица ответила, что она «не политик», подчеркивая, насколько важно ей попасть сейчас на Украину. После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Ионова ответила: «Крым украинский…». На этом моменте кадр резко обрывается. По интонации певицы было понятно, что предложение она не завершила.

Однако этого хватило, чтобы вызвать массу критики в Сети. Пользователи выразили свое возмущение, публикуя комментарии в Twitter

«Выслать из страны и запретить петь на Российских сценах! А, и еще одно: пусть вернет все гонорары за концерты в России!!! Справедливо? Справедливо!!!», — комментирует новость пользователь под ником @evcaregorodcev.

«За деньги такие как эта и от матери родной откажутся», — добавил @igorkhajjder.

Некоторые все же обратили внимание на тот факт, что видео резко обрывается и фраза вырвана из контекста.

«Выдернуто из контекста! Она начала говорить — Крым украинский — и другой кадр пошел. Тональность разговора говорит о начале предложения, которого полностью не показали. Если бы смысл полного предложения их устраивал, и Глюкоза это действительно имела ввиду — то они выложили бы полностью», — отметил @Rekrut173.

«Опять почему-то видео как-то странно смонтировано, она не успевает договорить фразу и сразу следующий кадр… Как-то не очень я доверяю подобным видео», — добавил @CokotinoBuratuh.

Другие пользователи вспомнили подписанный в конце июля президентом России закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму.

«Будем надеяться, что когда вернется с гастролей, ей придется ответить за экстремизм, мы ж за поправку о целостности России проголосовали, всем певцам ртом пора определиться», — подчеркнул @3NUGlq8GgUlfGft.

Напомним, документ был внесен в Государственную думу депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Парламентарии разработали закон вследствие принятия поправок в Конституцию России, передавал RT.

Закон устанавливает, что за призывы к нарушению территориальной целостности России будут назначаться штрафы до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. — для юридических. За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы. За действия по отчуждению части территорий предлагается лишать свободы на срок до 10 лет.