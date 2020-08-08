Боярский назвал замечательным матч «Зенита» против «Локо»

Санкт-Петербург, 8 августа. Заядлый болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский назвал победу над «Локомотивом» замечательной, добавив, что сине-бело-голубые играли «не на полную силу».

Петербургский «Зенит» в пятницу после победы над московским «Локомотивом» завоевал Суперкубок России. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли в этом сезоне все турниры России: Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны.

«Замечательно сыграли, Оздоев и Дзюба забили потрясающие голы. На мой взгляд, «Зенит» играл не на полную силу, не сто процентная отдача была. В конце матча Ригони мог и убежать. Хотя, от добра добра не ищут, а победителей не судят. «Зенит» выиграл все, что только можно в этом сезоне. С этим нужно их поздравить: болельщиков, футболистов и тренеров», — заявил KP.RU Боярский.

Комментируя заявления некоторых экспертов о неважности Суперкубка, Боярский подчеркнул, что эта победа очень важна для болельщиков клуба с берегов Невы.

«И пусть злопыхатели прижмут языки. Я не знаю насчет приметы, она может отразиться на других командах. «Зениту» она не грозит», — подчеркнул актер.

Существует поверье, что команда, выигравшая Суперкубок, в следующем сезоне не сможет пробиться на первое место турнирной таблицы РФПЛ.

Напомним, матч против «Локомотива» завершился со счетом 2:1, передавал RT. Счет был открыт на 14-й минуте капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой. У питерских футболистов была еще пара возможностей забить в первом тайме. Однако только на 69-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество, сильным ударом отправив мяч под перекладину. Через три минуты соперники смогли забить гол.