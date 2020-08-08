Посол РФ: Задержание россиян в Белоруссии было провокацией третьей страны

Минск, 8 августа. Ситуация с задержанными в Белоруссии россиянами может быть спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Об этом заявил журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По словам Мезенцева, представители российского консульства встретились с задержанными россиянами, «которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — цитирует Мезенцева РИА Новости.

Дипломат добавил, что белорусские спецслужбы «прямолинейно и жестко» отреагировали на нахождение группы россиян на территории Белоруссии, «не имея всей полноты информации». Дипломат также выразил сожаление, что белорусские спецслужбы работали в данном случае «вне взаимодействия с российскими коллегами».

Напомним, 33 гражданина РФ были задержаны под Минском 29 июля. Основанием для задержания граждан РФ стали подозрения в подготовке массовых беспорядков. Ряд СМИ распространил информацию о том, что задержанные как-то связаны с ЧВК «Вагнер», но эти данные были опровергнуты.

В четверг стало известно, что задержание россиян было спланированной операцией СБУ. Целью операции СБУ, подготовленной с помощью подставных лиц и фирм-однодневок, была попытка «одним выстрелом убить сразу несколько зайцев». Главный же удар предназначался по российско-белорусским отношениям.

Ситуацию вокруг задержания россиян в пятницу обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров стороны выразили уверенность, что этот инцидент будет урегулирован в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества Москвы и Минска. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии.