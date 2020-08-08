Зеленский раскрыл свои надежды на окончание войны в Донбассе

Киев, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе после встречи лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

«Нормандия» — это начало свободы Донбасса. И это начало великого пути. Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны», — написал в пятницу Зеленский на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что путь к миру нужно вести прозрачно и открыто, чтобы в случае неудачи все знали, кто в этом виноват.

По словам Зеленского, именно «нормандский формат» является отправной точкой для прекращения конфликта в Донбассе, а Минские соглашения «отрабатывают правила и дают возможность обсуждать очень сложные вопросы».

Украинский президент также рассказал, что два дня провел в Донбассе, проехал 100 километров по линии соприкосновения, много общался с бойцами. По его словам, шанс на мир есть.

«И одиннадцать дней молчания доказывают: если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть», — написал президент.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.