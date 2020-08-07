Жителям Саратова старше 65 лет продлили самоизоляцию до 23 августа

Саратов, 7 августа. Власти Саратовской области продлили до 23 августа режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет. Об этом сообщается в постановлении, которое подписал вице-губернатор региона Александр Стрелюхин.

«Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть… по 23 августа 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет», — говорится в документе.

По данным на 7 августа, с момента начала эпидемии в Саратовской области выявлено 10 062 случая заражения COVID-19, скончались 62 человека, выздоровели 6192 пациента.

Как передавал RT в пятницу, вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19.