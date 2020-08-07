Россияне не пострадали при авиакатастрофе в Индии

Нью-Дели, 7 августа. Граждан РФ на борту самолета Air India Express, потерпевшего крушение при посадке в аэропорту Кожикоде в Индии, не было.

В генконсульстве России в Ченнаи сообщили МК, что россиян в потерпевшем крушение самолете не было.

В пятницу самолет Air India выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Индии и разломился на две части. Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 16 человек, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщалось ранее, на борту самолета находились 174 пассажира (из них 10 маленьких детей), два пилота и пять бортпроводников.