У Apple возникли проблемы с производством нового iPhone 12

Нью-Йорк, 7 августа. У одного из поставщиков камер для будущих смартфонов iPhone 12 возникли проблемы с качеством. Об этом сообщает известный аналитик Минг-Чи Куо в MacRumors.

По словам Куо, Genius Electronic Optical обнаружила проблемы при тестировании камеры для iPhone 12 с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма. Покрытие трескалось во время тестирования при высокой температуре и высокой влажности. Из-за этого ожидается задержка в поставке компонентов Genius для будущих iPhone.

Как сообщает IXBT.COM, Apple может сменить поставщика на Largan, чтобы избежать проблем с графиком.

Неделей ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков выразил мнение, что цена нового флагманского смартфона от Apple может значительно превышать цену нынешних топовых моделей. Однако пока рано говорить о стоимости iPhone 12, который должен быть презентован лишь осенью.

Ряд инсайдеров приводит конкретные цифры. По неофициальным данным, самый дешевый iPhone 12 с 64 Гб памяти будет стоить 699 долларов (порядка 52 тыс. рублей), а передовая модель — iPhone 12 Pro Max 1449 долларов (более 107 тыс. рублей).

Напомним, в этом году Apple Inc. планирует выпустить новые iPhone на несколько недель позже обычного, предположительно в октябре.