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Технологии

У Apple возникли проблемы с производством нового iPhone 12

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У Apple возникли проблемы с производством нового iPhone 12

Нью-Йорк, 7 августа. У одного из поставщиков камер для будущих смартфонов iPhone 12 возникли проблемы с качеством. Об этом сообщает известный аналитик Минг-Чи Куо в MacRumors.

По словам Куо, Genius Electronic Optical обнаружила проблемы при тестировании камеры для iPhone 12 с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма. Покрытие трескалось во время тестирования при высокой температуре и высокой влажности. Из-за этого ожидается задержка в поставке компонентов Genius для будущих iPhone.

Как сообщает IXBT.COM,  Apple может сменить поставщика на Largan, чтобы избежать проблем с графиком.

У Apple возникли проблемы с производством нового iPhone 12

Неделей ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков выразил мнение, что цена нового флагманского смартфона от Apple может значительно превышать цену нынешних топовых моделей. Однако пока рано говорить о стоимости iPhone 12, который должен быть презентован лишь осенью. 

Ряд инсайдеров приводит конкретные цифры. По неофициальным данным, самый дешевый iPhone 12 с 64 Гб памяти будет стоить 699 долларов (порядка 52 тыс. рублей), а передовая модель — iPhone 12 Pro Max 1449 долларов (более 107 тыс. рублей).

Напомним, в этом году Apple Inc. планирует выпустить новые iPhone на несколько недель позже обычного, предположительно в октябре.

Источник: IXBT.COM
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