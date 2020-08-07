Вице-президент Гильдии продюсеров погиб в Крыму

Севастополь, 7 августа. Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в Крыму в результате несчастного случая.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма. Глухов во время прогулки упал со скалы. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Пресс-служба Гильдии продюсеров России сообщает, что Глухов является почетным кинематографистом РФ, заслуженным работником культуры РФ, кандидатом экономических наук.

Окончил экономический факультет ВГИК в 1982 году. С 1989 по 1999 годы возглавлял творческое объединение «Слово» киностудии «Мосфильм». С 2001 года занимал пост гендиректора ОАО «Российский кинопрокат».