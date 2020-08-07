СМИ узнали о возможном романе Джоли с Томом Крузом

Лос-Анджелес, 7 августа. Спустя несколько лет после развода с Брэдом Питтом у голливудской звезды Анджелины Джоли может появиться новый возлюбленный. СМИ узнали о том, что за одной из самых красивых актрис мира решил приударить Том Круз.

Источник в окружении Круза сообщил порталу New Idea, что в личной жизни звезд может все круто поменяться в ближайшее время.

Джоли уже несколько лет не состоит ни с кем в отношениях. Круз также не вступал в брак после развода в 2012 году с Кэти Холмс. Знакомые актера рассказывали, что он пытался найти замену Холмс, но все его непродолжительные романы заканчивались неудачами.

По данным инсайдера издания, чей перевод приводит Вimru, инициативу в отношениях проявил именно Круз. Он позвонил Джоли и пригласил ее на свидание. Однако актриса пока отказывает своему коллеге, объясняя это тем, что сейчас она хочет сосредоточиться на работе и воспитании детей.

Отметим, ранее бывший телохранитель Джоли Марк Бехар рассказал, что актриса соблазнила своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, постоянно флиртуя с ним во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит».

По его словам, Джоли постоянно поддразнивала своего партнера по картине. Как уточнил телохранитель, после съемок в боевике в 2005 году симпатия между актерами была очевидна всем. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли также выходили за пределы актерской игры.