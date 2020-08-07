«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России

Санкт-Петербург, 7 августа. Футболисты петербургского клуба «Зенит» обыграли московскую команду «Локомотив» со счетом 2:1. Победа принесла им Суперкубок России.

Счет был открыт на 14-й минуте капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой. У питерских футболистов была еще пара возможностей забить в первом тайме. Однако только на 69-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество, сильным ударом отправив мяч под перекладину. Через три минуты соперники смогли забить гол.

Отметим, что футболисты «Зенита» в одном сезоне смогли еще завоевать чемпионский титул в отечественной премьер-лиге и Кубок России.