Вашингтон, 7 августа. Супермодель Ирина Шейк предстала перед поклонниками без макияжа и в нижнем белье. Фотографию 34-летняя звезда опубликовала в сторис Instagram.

Многие мировые дома мод пытаются заполучить Шейк для своих рекламных кампаний. Сейчас модель представляет сразу несколько всемирно известных брендов.

Пока действуют некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса, звезда продолжает публиковать в соцсетях рекламные снимки. На этот раз она предпочла сторис и предстала перед поклонниками в нижнем белье известного мирового бренда. В лучах утреннего солнца Шейк запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами.

Неделей ранее японское издание опубликовало рейтинг самых красивых россиянок. Первую строчку списка авторы отдали Марии Шараповой, которая недавно закончила карьеру в спорте. Второе место заняла модель Наталья Водянова, возглавляющая благотворительный фонд «Обнаженные сердца», тройку замыкает ее коллега Ирина Шейк.

В топ также вошли фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова.

Самыми привлекательными чертами у русских женщин японцы назвали высокий рост и белизну кожи.