Смертность от коронавируса снизилась в июне в ряде регионов России

Москва, 7 августа. Смертность от коронавируса снизилась в ряде российских регионов, согласно опубликованным данным Росстата.

Речь идет о тех субъектах РФ, которые первыми приняли удар эпидемии. В Москве коронавирус в июне унес жизни 1329 человек, в мае таких случаев было зафиксировано почти на 43% больше – 2324. Речь идет именно о случаях, где вирус считается основной причиной летального исхода.

Отметим, что Росстат выделяет четыре группы смертей граждан, у которых диагностировали инфекцию. К первой относятся те, где вирус стал основной причиной летального исхода. Ко второй – когда специалисты предполагают, что он мог стать основной причиной. Если вирус стал причиной развития других заболеваний, что привело к возникновению осложнений и смерти — такие случаи относятся к третьей группе. К четвертой относят те смерти, при которых диагностирована инфекция, но она никак не могла привести к летальному исходу.

Напомним, что общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России составило 877 135. Число выздоровевших — 683 592 человек.