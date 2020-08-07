МИД РФ осудил расширение военного присутствия США в Польше

Москва, 7 августа. Расширение военного присутствия США в Польше ставит под угрозу Основополагающий акт Россия – НАТО. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства.

Дипломат напомнил, что в соответствии с актом, Североатлантический альянс отказался от дополнительного размещения «существенных боевых сил» на территории членов организации.

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года», — подчеркнул Зайцев.

По его словам, повышение концентрации военных сил на «линии соприкосновения Россия – НАТО» не укрепляет европейскую безопасность, как это преподносят в Белом доме, а, наоборот, стимулирует рост напряженности в регионе.

«Ставка на подобную политику лишь осложнит и без того непростую ситуацию в военно-политической области и затруднит возможность выстраивания нашего диалога с Североатлантическим альянсом», — говорится в заявлении.

Сейчас в Польше расквартированы 4,5 тысячи американских солдат. Пентагон планирует направить в восточноевропейскую страну еще 1 тысячу военнослужащих.