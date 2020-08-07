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Трое журналистов «Настоящего времени» задержаны в Белоруссии

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Трое журналистов «Настоящего времени» задержаны в Белоруссии

Минск, 7 августа. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали троих журналистов канала «Настоящее время». Данный канал, отметим, является проектом «Радио Свобода», СМИ признано нежелательной в России организацией.

Работники СМИ осуществляли свою деятельность без необходимой аккредитации, нарушив законодательство республики. По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, журналисты понесут административную ответственность. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Установлено, что двое журналистов являются гражданами Украины, а третий — РФ.

Источник: РИА Новости
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