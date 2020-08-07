Донбасс сегодня: Киев размещает танки под Донецком, ВСУ возвращаются на участок разведения

Донбасс, 7 августа. Украинская армия продолжает размещать технику в населенных пунктах. На участке разведения сил и средств ВСУ оборудуют новые позиции и огневые точки. Украинского сержанта нашли мертвым после инцидента с мирными жителями. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Режим прекращения огня в Донбассе продолжает работать, констатируют в Народной милиции республик, несмотря на единичные случаи обстрелов с украинской стороны. Тем не менее затишье не мешает Вооруженным силам Украины проводить мероприятия, нарушающие другие пункты перемирия.

Речь идет об установке тяжелой техники в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. К примеру, в районе Опытного к северу от Донецка разведка Народной милиции ДНР зафиксировала размещение танка из состава 57-й мотопехотной бригады противника. А в районах Старогнатовки и Белой Каменки зафиксирована установка около 20 противотанковых мин саперами 53-й механизированной бригады.

Между тем военнослужащие 24-го штурмового батальона «Айдар», входящего в состав 53-й бригады, продолжают мероприятия по дооборудованию позиций в Старогнатовке. Обо всех выявленных нарушениях перемирия донецкие офицеры СЦКК попытались сообщить украинскому представительству по контролю за перемирием. Но ответа не последовало. Информацию передали по каналам связи ОБСЕ.

Кроме того, в нарушение договоренности о перемирии украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки позиций защитников ДНР. Использование беспилотника «Фантом» из состава 24-й механизированной бригады зафиксировано в районе Зайцево под Горловкой. В зоне ответственности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики обстановка с минированием украинцами местности и размещением запрещенной техники в населенных пунктах аналогичная.

Армия Киева оборудует новые позиции на участке разведения

Солдаты Киева оборудуют новые позиции на участке разведения сил и средств Богдановка — Петровское, информирует донецкое оборонное ведомство. К таким выводам в Народной милиции ДНР пришли на основании данных разведки, а также проанализировав отчеты иностранных наблюдателей ОБСЕ.

В документах Миссии ОБСЕ зафиксированы факты, которые свидетельствуют об оборудовании украинскими силовиками минометных окопов, траншей и огневых позиций на участке разведения сил и средств. Кроме того, как мы сообщали ранее, практически все передовые части украинской армии проводят мероприятия по дооборудованию позиций вблизи линии соприкосновения.

Напомним, что минувшей осенью на данном участке завершилось разведение сил и средств противоборствующих сторон, сопровождавшееся сопротивлением националистов и радикально настроенных военных. После этого разведка дончан неоднократно фиксировала подозрительную активность противника в указанном районе. Теперь подтверждением тому служат и отчеты международных наблюдателей.

Обидчик мирных жителей из ВСУ найден мертвым

Украинский военнослужащий найден мертвым на одном из пляжей водоема в Попаснянском районе Луганской области, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Погибший — младший сержант 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по фамилии Пукашенко.

Накануне смерти боец самовольно оставил место боевого дежурства и в состоянии алкогольного опьянения направился на городской пляж, где приставал к девушке, склоняя ее к сексуальной близости. Заступившимся за нее отдыхающим Пукашенко угрожал гранатой.

После инцидента с гранатой военнослужащий пропал и был найден мертвым на следующее утро в этом же водоеме с многочисленными следами колотых ранений. По данному факту ведется расследование.