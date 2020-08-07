Украинский завод «Мотор Сич» получил шанс на спасение

Москва, 7 августа. Киев получил отличный шанс положить конец геополитическому спору США и Китая по поводу запорожского авиазавода «Мотор Сич». Такого мнения придерживается директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Китайская компания Beijing Skyrizon и принадлежащая украинскому инвестору Александру Ярославскому DCH Group направили в Антимонопольный комитет Украины совместное заявление о приобретении последними акций легендарного предприятия. Таким образом, у «Мотор Сич» появилась последняя надежда продолжить работать и производить авиационные силовые агрегаты.

Киевский политолог Вадим Карасев в интервью «24 каналу» Украины назвал участие Ярославского в судьбе запорожского завода уникальной возможностью для президента страны Владимира Зеленского выбраться из тупика, в котором Киев оказался, главным образом, из-за Вашингтона. Не лишним будет вспомнить, что именно Соединенные Штаты воспротивились передаче «Мотор Сича» Китаю, боясь того, что такое техническое усиление в конечном итоге приведет к доминированию последнего.

«Украинский производитель, а вместе с ним десятки тысяч сотрудников самой компании и ее смежников — поставщики, разработчики — стали заложниками игры двух государств, которые соревнуются за лидерство», — отметил Карасев.

Киеву пора понять, заявил эксперт, что Украина должна не только прислушиваться к «голосам издалека», но и принимать участие в различных проектах, а также получать от них выгоду. Особенно это касается китайского рынка, на котором авиационная индустрия выражена триллионами долларов. И Незалежной не следует упускать возможность на десятилетия зайти на столь емкий рынок, резюмировал политолог.

Напомним, что в России ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» запустила новый завод по производству узлов вертолетных двигателей. Тем самым руководство РФ полностью преодолело зависимость от украинских силовых агрегатов.