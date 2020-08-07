Селфи Харламова и Судзиловской заинтриговало пользователей Сети

Москва, 7 августа. Пользователи Сети активно обсуждают совместный снимок комика Гарика Харламова и актрисы Олеси Судзиловской. Селфи опубликовано в Instagram-аккаунте артистки.

Дискуссию в комментариях подогревает недавний развод юмориста с Кристиной Асмус.

«С Гариком. Деревенские могут встретиться только на рынке», — подписала Судзиловская фото.

На кадрах артисты изображены в продуктовом магазине. Судя по геометке, действие происходит где-то в Московской области. Часть подписчиков предположила, что снимок сделан на Рублевке. Недавно Харламов анонсировал съемки новых выпусков Comedy Club, которые проходят в Барвихе.

Многие фолловеры были приятно удивлены совместному снимку звезд, некоторых же фото откровенно заинтриговало, и они принялись строить догадки относительно взаимоотношений знаменитостей.

«Классное фото, прекрасная встреча», «Два обожаемых и любимых актера», «Вот так встреча», «Ну с Гариком, это шедевр», «Вы – супер», «Отлично смотритесь вместе», «Сейчас еще пойдут слухи о романе между вами», - отметили поклонники в комментариях.

Напомним, Асмус и Харламов объявили о расторжении брака в июне после семи лет совместной жизни. У звездной пары осталась шестилетняя дочь Анастасия, передает «Царьград».