Сейсмологи раскрыли древнюю загадку Земли

Москва, 7 августа. Китайские сейсмологи определили время, когда движение тектонических плит на планете Земля имело глобальный характер. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.

По оценкам ученых, глобальный круговорот земных пород начался примерно два миллиарда лет назад. Ученые проводили масштабное сейсмологическое исследование на территории китайского Ордоса. Исследователи изучали древние породы и пришли к выводу, что наложение земных блоков друг на друга происходило и на других континентах в тот же временной промежуток.

Доктор Ван Бо из Китайской академии наук заявил, что ландшафт Гималаев, например, сформировался два миллиарда лет назад. Отмечается, что проведенное исследование является первым в своем роде, потому что проливает свет на древнюю загадку тектонических движений на планете Земля.

По мнению ученых, наша планета имеет возраст около 4,56 миллиарда лет, многие сейсмологи утверждают, что тектонические движения с появлением зон субдукции начались порядка четырех миллиардов лет назад. Китайские ученые подчеркнули, что данная теория никак не противоречит выводам, которые они сделали в рамках своих исследований. Просто движение земных пород не было глобальным.