Игорь Крутой вспомнил про ночные загулы с Ротару и Вайкуле в Крыму

Москва, 7 августа. Российский композитор Игорь Крутой творчески поздравил советскую, российскую и украинскую певицу Софию Ротару с днем рождения.

В пятницу, 7 августа, София Михайловна отмечает свое 73-летие. По случаю столь значимого праздника артистка с самого раннего утра получает поздравления от своих родных, друзей, коллег и огромной армии поклонников. Не обделил певицу вниманием и ее старый знакомый — композитор Игорь Крутой.

Свои поздравления в адрес именинницы Крутой опубликовал в Instagram. И как подобает деятелю культуры, композитор подошел к этому со всем творчеством. Он создал ролик из фотографий и видео с участием артистки, которые сменяют друг друга под песню в исполнении Ротару.

Помимо этого, композитор оставил небольшое сообщение, в котором вспомнил одни из наиболее знаковых, с его точки зрения, событий в жизни певицы. В частности, он написал про переезд Ротару из Черновцов в Ялту, про репетиции в крымском городе и поиск воинской части, в которой проходил службу сын Софии Михайловны Руслан.

«А как мы втроем с Соней и Лаймой загуливали по вечерам в Крыму, после работы в жюри на конкурсе «Ялта-Москва-транзит», — ударился в воспоминания Крутой.

В заключение композитор пожелал певице и ее близким здоровья, любви, покоя и терпения. Редакция Федерального агентства новостей присоединяется ко всем теплым словам в адрес Софии Ротару и поздравляет ее с днем рождения.

Отметим, что поклонники артистки восхищаются тем, как она выглядит, несмотря на солидный возраст. Некоторые из них назвали Ротару «женщину-цветком», которую можно сравнить с солнцем на небе.