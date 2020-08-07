Успенский пост длится две недели, но по строгости не уступает Великому. В 2020 году многодневное воздержание продлится с 14 по 27 августа.

Успенский пост, или Спасовка, как называют его в народе, заканчивается одним из самых главных торжеств в православной культуре — праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечают каждый год 28 августа. Суть поста состоит в том, чтобы подготовить свою душу к светлому дню, в который верующие вспоминают об уходе из жизни Матери Христа. Люди непосвященные задаются вопросом, почему же столь трагическое событие, как смерть, отмечается торжественными богослужениями и застольями. Дело в том, что кончина Марии воспринимается не как прекращение ее существования, а как переход на Небеса к Господу, дарующему жизнь вечную.

Немного истории

Ни одно Евангелие не содержит упоминаний о жизни Богоматери после распятия и воскресения ее сына, но древние тексты гласят, что остаток своих дней женщина провела в молитвах и ожидании воссоединения с сыном. После погребения опоздавший на прощание апостол Фома зашел в пещеру, где покоились святые останки, чтобы поклониться усопшей матери своего Учителя, но тела в гробнице не оказалось. Так ученики поняли, что произошло вознесение не только духовное, но и физическое.

Дева Мария — одна из самых почитаемых святых. Владычица Небесная считается заступницей всего рода человеческого. Наши предки верили, что молитвы, обращенные к ней, обладают особой силой. К Богоматери за помощью приходили в самые страшные и смутные времена: во времена кровопролитных войн, голода и эпидемий.

Первые упоминания об Успенском посте восходят к V веку. Сроки его соблюдения и длительность были официально установлены во время Константинопольского Собора 1166 года и с той поры остаются неизменными.

Традиции Успенского поста

Как и любой другой, Успенский пост подразумевает соблюдение довольно строгих ограничений в питании и отказ от многих привычных и любимых блюд. Однако не стоит воспринимать этот период как повод похудеть. Пост — это не диета, а способ очиститься прежде всего духовно, не отвлекаясь на чревоугодие и другие соблазны, на которые падок человек. В первую и вторую неделю Успенского поста запрещено:

— бездельничать

— грустить

— предаваться плотским утехам

— устраивать пышные застолья и самим посещать увеселительные заведения

— курить и употреблять алкоголь (кроме вина в определенные дни)

— врать, клеветать на ближних, грубить и ссориться.

Многих интересует, можно ли играть свадьбу в эти дни. Церковь однозначно отвечает на этот вопрос отрицательно, поскольку в православной традиции сочетание браком без венчания немыслимо, а торжественные церемонии во время постов не проводятся. Поэтому верующим парам необходимо, прежде чем назначать дату, свериться с церковным календарем.

А как насчет других праздников? Последний месяц лета богат на спасы. На период с 14 по 27 августа приходится сразу два — Медовый и Яблочный. В эти дни было принято собирать урожай, ходить всей семьей в церковь, чтобы освятить дары природы, подавать милостыню и угощать гостей постными блюдами собственного приготовления. Главным украшением стола были фрукты, ягоды, пироги и мед. Застолья были скромными и проходили за тихими беседами и молитвами.

Правила питания: что можно и чего нельзя есть в Успенский пост по дням

По строгости ограничений в еде Успенский не уступает Великому посту. Из рациона полностью исключаются мясные и молочные продукты, яйца. Меню постящегося должно состоять из овощей, фруктов, ягод и круп. Держать Спасовку не так уж и сложно, поскольку конец лета — это время, богатое на дары садов и огородов, а значит, организм будет получать много витаминов и микроэлементов.

В понедельник, среду и пятницу церковью дозволено употребление пищи растительного происхождения исключительно в сыром виде. В остальные дни допускаются термически обработанные продукты, каши, постные супы. На праздник Преображения Господня (он же Яблочный Спас) 19 августа разрешены послабления в виде рыбного блюда и небольшого количества вина.

Чтобы хорошо себя чувствовать, не забывайте пить воду (не менее 1,5-2 литров в сутки), ложитесь спать пораньше и гуляйте на свежем воздухе.

Строгий пост полагается держать священнослужителям. Простым верующим необходимо ориентироваться на самочувствие и состояние своего здоровья. От ограничений освобождаются беременные, кормящие, дети и болящие. Помните, что суть поста состоит в самоограничении, которое не обязательно должно заключаться именно в еде. Например, откажитесь на пару недель от соцсетей, любимых конфет или походов в клуб по пятницам. А главное — будьте честны с собой и окружающими, думайте о хорошем и почаще улыбайтесь.