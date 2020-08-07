Менеджер Бузовой резко высказался о связях певицы с «тайным правительством»

Москва, 7 августа. Обвинение певицы и теледивы Ольги Бузовой в связях с тайным правительством не оставил без внимания ее пиар-менеджер Антон Богославский. Он довольно резко высказался о громком заявлении петербургской музыкальной группы «Аффинаж», сообщает iReactor.

Отметим, что сама певица не обратила внимание на такой выпад в ее адрес. Зато Богославский выразил возмущение тем, что неизвестная группа что-то заявляет и пытается прославиться этим за счет именитой Бузовой.

«Что они за группа вообще? Мы разные песни поем совершенно. Что-то говорит неизвестная группа. Вы подойдите на вокзале к бомжу и спросите его мнение, и по нему еще позвоните. Будем скоро каждого человека комментировать. Что за бред»? – возмутился «пиарщик».

По его мнению, группе очень не хватает популярности. Однако писать про тех, кто пытается «поймать хайп» на Бузовой не стоит, подчеркнул Богославский.

Он рекомендовал творческому коллективу пригласить в команду хорошего специалиста по пиару. Кроме того, Богославский опровергнул связь певицы с тайным правительством.

Напомним, что ранее питерская группа констатировала, что уже несколько лет не может пробиться на верхние позиции российских хит-парадов. По мнению музыкантов, «топовые» строчки занимают бездарные исполнители.

Гитарист группы Сергей Шиляев подчеркнул, что его коллектив не собирается исполнять песни по типу «Мало половин». Отметим, что ее поет Ольга Бузова.

Его коллега Эм Калинин выразил мнение, что певица может быть связана с тайным правительством.