Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Москва, 7 августа. Российская певица Наталья Ионова, пытаясь пройти пограничный контроль в киевском аэропорту Борисполь, назвала Крым украинским. Видео разговора певицы с правоохранителями опубликовано на YouTube-канале Государственной пограничной службы Украины.

Поп-звезда прилетела в Борисполь из Минска, решив попасть на территорию Украины, куда ей ранее был запрещен въезд.

Во время разговора сотрудники пограничной службы поинтересовались у знаменитости, как она относится к «оккупации Крыма». Глюкоза пыталась сумбурно объяснить, что не имеет к таким вопросам никакого отношения, позже назвав Крым украинским. По словам певицы, возможность посещения Украины для нее гораздо важнее политики.

Видео заканчивается кадрами, на которых Глюкозе выдают документ, который уведомляет певицу о трехлетнем запрете въезда в Украину из-за посещения в 2014 году Крыма.

«Опять?» — недоумевая, спросила исполнительница.

Певица хотела въехать на Украину с личными целями, в итоге ей пришлось вернуться в Белоруссию.

Ранее «вернуть» Крым Украине пообещал президент Польши Анджей Дуда. Отстаивать интересы Киева в Варшаве намерены через ОБСЕ, где в 2022 году Польша станет председательствующей страной, передает телеканал «Царьград».