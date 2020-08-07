Турция против Греции и Египта: Уступать море не намерен никто

Египет и Греция поделили Восточное Средиземноморье. Главы МИД двух стран Самех Шукри и Никос Дендиас в Каире подписали соглашение о демаркации морских границ и установлении особой экономической зоны.

При этом греческий министр иностранных дел подчеркнул, что «соглашение заключено в соответствии с морским правом и на основе добрососедских отношений. Оно будет способствовать безопасности и стабильности в регионе».

Шукри в свою очередь добавил, что особая экономическая зона позволит странам максимально использовать свои ресурсы. Особенно это касается запасов нефти и газа.

А турки против

Дело в том, что у Анкары и Триполи существует свой меморандум о морских зонах. В турецком МИДе сразу возмутились, мол, египетско-греческое соглашение нарушает права Турции и Ливии, а район, о котором идет речь, относится к турецкому континентальному шельфу. Да и вообще, эти государства не имеют общих морских границ.

Стороны набросились друг на друга, не стесняясь в выражениях: Чавушоглу назвал договор Афин и Каира бессмысленным и незаконным, а его греческий коллега, господин Дендиас, объявил, что турецко-ливийский меморандум вообще никогда не существовал и теперь оказался там, где ему и положено — в мусорном баке.

Турецкий Янус

Претензии, которые предъявляют турки, мол, между Египтом и Грецией нет морских границ, аналогичны претензиям, которые ранее Афины предъявляли Анкаре, когда та заключила так называемый «меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией». Греки тогда отметили, что между этими странами нет морских границ, так как между ними находятся греческие острова. В частности, остров Кастелоризо.

Собственно, именно эта географическая коллизия уже долгое время не дает спокойно спать ни грекам, ни туркам. Дело в том, что греческий Кастелоризо расположен всего в двух километрах от берега Турции, и в 110 километрах к востоку от Родоса. А от материковой части Греции его и вовсе отделяют 580 километров. В этой связи турки уверены, что столь незначительный по размерам клочок земли не может образовать территорию морской зоны площадью 40 000 квадратных километров.

С другой стороны, это все равно греческая земля. Там живут сотни греков. И с точки зрения международного права, претензии Афин касательно континентального шельфа более чем обоснованны.

Тем временем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о возобновлении геолого-разведочного бурения в Средиземном море. Ранее оно было приостановлено для переговоров с Грецией по острову Кастелоризо.

Пока не ясно, где именно теперь будет работать турецкое буровое судно «Барбарос Хайреттин», но очевидно, что это ответ Египту и Греции.

Эрдоган принципиально не будет уступать

«Это не первая коллизия, которая происходит в связи с территориальными водами. Дело в том, что нормы морского права, и вообще, любые нормы, которые регламентируют разделение водных пространств — особенно разделение дна — они не до конца отработаны, и там много моментов решаются через принцип доброй воли», — рассказал ФАН доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета Геворг Мирзаян.