Бузова и Манукян отмечают годовщину в роскошном отеле в Сочи

Сочи, 7 августа. Телеведущая «Дома 2» и певица Ольга Бузова вместе с другом видеоблогером Давидом Манукяном (Dava M) отправилась в Сочи, чтобы отметить первую годовщину их романтических отношений.

Пара остановилась в одном из самых роскошных отелей в Красной поляне. На своей странице в Instagram артистка публикует небольшие видео, показывая обстановку в номере, и как пара проводит время вместе.

На своей странице она также опубликовала кадры со съемок клипа «Лайкер», где приглашенным гостем стал Дава. Именно тогда, по ее словам, и завязались их отношения.

«7.08.2019 — наша первая встреча. На съемках клипа «Лайкер». Встреча, которая длится уже год… Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Дава, люблю тебя мой, медвежонок», — подписала видео Бузова.

Отметим, что незадолго до годовщины Манукян и Бузова успели серьезно поругаться, чем очень обеспокоили фанатов. Причиной стало соперничество за возможность работать с Киркоровым — записывать фиты. Блогер Манукян в этом деле опередил возлюбленную, записав «обновленную» песню звезды эстрады. Буквально перед годовщиной пара помирилась, о чем свидетельствовали совместные stories.